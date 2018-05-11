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Кабриолет из «Жигулей» появился на улицах Дубны
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Кабриолет из «Жигулей» появился на улицах Дубны 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Автомеханики подарили вторую жизнь 40‐летнему ВАЗ‐2105 — теперь в Дубне разъезжает кабриолет.
Необычная автомастерская скрывается на окраине наукограда. Кабриолет — самое любимое и дорогое детище автомехаников. Хоть и приобрели машину всего за 3,5 тысячи рублей, в нее уже вложили в пять раз больше. «Изначально всегда хотел кабриолет. Только русский. А так как русских моделей мало, решили сделать свой автомобиль», — говорит владелец кабриолета Илья Боровлев.
Старую пятерку 1976 года выпуска братья перехватили у прежнего владельца, когда тот вез ее сдавать на металлолом. Крышу обрезали, конструкцию усилили, двери заварили. Сейчас начинают работы по реставрации.
Планы у механиков грандиозные. Как минимум, установить мощную акустическую систему, новые колеса, восьмицилиндровый двигатель от пятой модели BMW — правда, для этого потребуется расширить капот. И яркий штрих в завершение — покрасить кабриолет в ярко-оранжевый цвет. Говорят, на это уйдет несколько лет, но оно того стоит.
В багажнике есть специальная «мягкая крыша». Она находится в багажнике, и при необходимости конструкция натягивается и закрепляется шурупами.
В дальнейшем механики планируют превратить кабриолет еще и в вездеход. Для этого надо всего лишь сделать выносные колеса и установить гусеницы. Они уже припасены.
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