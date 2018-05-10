В Испании рост автомобильного рынка в апреле составил 12 процентов

В Испании рост автомобильного рынка в апреле составил 12 процентов Ассоциация автопроизводителей Испании сообщает о том, что в апреле местный авторынок вырос на 12% в сравнении с прошлым годом. Прирост продаж обеспечил высокая активность покупателей и спрос на новые авто в канале корпоративных продаж.

В Испании в апреле было продано 113 816 новых машин, до 46% из этого объема пришлось на продажи в канале физлиц (всего 52 980 ед., +20%). В канале корпоративных продаж было реализовано 32 252 авто, на 10% больше, чем годом ранее. В структуре продаж на авторынке Испании преобладают машины класса SUV — 44 534 ед., отмечается в сообщении источника. С начала года и по апрель включительно покупатели в стране приобрели 454 130 новых машин. что на 11% больше, чем было куплено годом ранее.

Эксперты отмечают, что в апреле продажи Volkswagen на местном авторынке выросли на 29% и составили 9636 ед. авто. Рост продаж обеспечил высокий спрос на модели Volkswagen Polo Volkswagen Tiguan — соответственно 2472 и 1567 ед. авто (+27% и 32%). В тот же период продажи Audi на местном авторынке выросли на 19% и составили 4480 ед., у Skoda прирост показателей реализации составил 14% (всего 2439 авто), у SEAT , который и стал в апреле лидером на местном авторынке, показатели реализации выросли на 4% и составили 10 937 ед. авто.

В России, как ранее сообщал «Автостат Инфо», в прошлом месяце было продано 152 425 новых машин, на 17,6% больше, чем годом ранее (+17,6%).