Mercedes B-класса проходит завершающие испытания

Опытного прототипа заметили на тестированиях в реальных уличных условиях. Несмотря на камуфляж, фотошпионы засняли много интересного

Так, бросается в глаза плоская крыша с панорамными элементами. Не исключено, что отдельные ее варианты можно будет заказать в автосалонах за дополнительный тариф.

В чем-то идея Mercedes B-Class выглядит вполне логичной. Ведь многие покупатели хотят выбрать автомобиль для семейных поездок, нечто среднее между седаном и привычным для многих внедорожником.

Скорее всего, это будет хэтчбек с 5 доступными дверями, занимающий свою нишу между линейками GLA и GLB. Отдельное внимание уделено вместительному багажному отделению, которое пригодится в период длительных поездок.