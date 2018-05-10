Ещё
Mercedes B-класса проходит завершающие испытания
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mercedes B-класса проходит завершающие испытания 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Опытного прототипа заметили на тестированиях в реальных уличных условиях. Несмотря на камуфляж, фотошпионы засняли много интересного
Так, бросается в глаза плоская крыша с панорамными элементами. Не исключено, что отдельные ее варианты можно будет заказать в автосалонах за дополнительный тариф.
В чем-то идея Mercedes B-Class выглядит вполне логичной. Ведь многие покупатели хотят выбрать автомобиль для семейных поездок, нечто среднее между седаном и привычным для многих внедорожником.
Скорее всего, это будет хэтчбек с 5 доступными дверями, занимающий свою нишу между линейками GLA и GLB. Отдельное внимание уделено вместительному багажному отделению, которое пригодится в период длительных поездок.
Как и большинство премьер от Mercedes, на выбор покупателю будет предложены варианты с дизельным и бензиновым исполнением мотора. Некоторые варианты двигателя сделаны в тесном сотрудничестве с Renault.
Car.ru: последние новости
Jeep Wrangler 2.0L Turbo получит экономичный двигатель Рассекречен новый небольшой седан Buick Excelle Volvo переходит на Android
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована схема движения у Крымского моста157
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина2
Для чего нужны номера без триколора
Какие новинки поступят в продажу в мае?
Какие требования ГИБДД можно не выполнять6
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
00:51
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине
Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
04:14
Lexus RC F показал свою скорость
Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение