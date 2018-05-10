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Показан самый быстрый Volkswagen Golf
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Показан самый быстрый Volkswagen Golf 

Motor.ru 37 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Volkswagen представила новую топовую модификацию Golf GTI под названием TCR. Автомобиль получил отключаемый ограничитель максимальной скорости, став самой быстрой моделью марки на дорогах общего пользования и самым быстрым серийным «Гольфом». Новинка дебютировала на самой масштабной встрече фанатов GTI около озера Вертерзее, Австрия.
Хот-хэтч, ставший дорожной модификацией гоночного Volkswagen Golf GTI TCR, оснащается двухлитровым турбомотором, отдача которого составляет 290 лошадиных сил и 370 Нм крутящего момента (доступен с 1600 оборотов). На обычном GTI мотор выдает 230 лошадиных сил в базовой модификации и 245 сил в версии Performance.
Помимо этого, новинка комплектуется семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и самоблокирующимся дифференциалом в передней оси.
Максимальная скорость Golf GTI TCR ограничена электроникой на отметке 250 километров в час. Без ограничителя она составит 264 километра в час.
Самой мощной до последнего времени модификацией Golf GTI был 310-сильный Clubsport S. Тираж модели составил 400 экземпляров. От обычной машины она отличалась каркасом безопасности вместо задних кресел, аккумулятором меньшего размера и специальным режимом работы адаптивной подвески.
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