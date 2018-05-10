Компания Lagonda подтвердила появление внедорожника

Британский производитель Lagonda подтвердил, что полностью электрический внедорожник дебютирует в течении следующих трех лет.

После того, как Женевский автосалон посетила стильная концепция Vision, представители Lagonda рассказали, что их первая производственная модель будет внедорожником с нулевым уровнем выбросов и поступит в продажу уже в 2021 году. По словам руководства марки, новая модель станет первым в мире роскошным электрическим внедорожником, предоставляющим высокий уровень комфорта. Визуально, автомобиль продемонстрирует новый язык дизайна, который ранее был показан в концептуальной модели.