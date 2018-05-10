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Компания Lagonda подтвердила появление внедорожника
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Компания Lagonda подтвердила появление внедорожника 

Auto.Today 21 минуту назад
Фото: Auto.Today
Британский производитель Lagonda подтвердил, что полностью электрический внедорожник дебютирует в течении следующих трех лет.
После того, как Женевский автосалон посетила стильная концепция Vision, представители Lagonda рассказали, что их первая производственная модель будет внедорожником с нулевым уровнем выбросов и поступит в продажу уже в 2021 году. По словам руководства марки, новая модель станет первым в мире роскошным электрическим внедорожником, предоставляющим высокий уровень комфорта. Визуально, автомобиль продемонстрирует новый язык дизайна, который ранее был показан в концептуальной модели.
«В возрождении одного из самых знаковых автомобильных имен мы создали уникальную возможность», — заявил президент и главный исполнительный директор Aston Martin д-р Энди Палмер. «Ту, которая позволяет нам отбросить унаследованный подход 20-го века и вместо этого спроектировать автомобили, соответствующие требованиям и желаниям 21 века. Lagonda SUV является первым в своем роде: просторным и высокопроизводительным, который успешно сочетает любовь к технологиям, роскоши и стилю». Между тем, главный креативный директор компании, Марек Райхман, утверждает, что новая модель Lagonda не будет похожа на нынешние внедорожники и отобразит виденье будущих транспортных средств.
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