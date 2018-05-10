Все, что нужно знать о супервнедорожнике Rolls-Royce Cullinan

В это никто не хотел верить. Еще бы, ведь первые инсайдерские сводки о том, что марка Rolls-Royce , ассоциирующаяся с чем угодно, только не с сегментом SUV, готовит вседорожный автомобиль, стала громом среди ясного неба. Но вскоре слухи подтвердились, а по интернету поплыли первые официальные данные и фотографии прототипа.

Мир замер в ожидании, ибо Rolls-Royce, замахнувшийся на прибыльный сектор рынка, вознамерился создать автомобиль, стоящий поодаль от толпы и находящийся над схваткой. Компания готовилась дать жизнь божеству мира SUV. Выпад босса марки Торстена Мюллера-Отвоса в адрес Bentley Bentayga стал еще одним сигналом того, что кроссовер, прозванный Cullinan в честь одного из крупнейших алмазов в мире, станет самым-самым. Год назад во время запуска новейшего Phantom харизматичный гендиректор компании заявил, мол, в данном сегменте вам нужен не закамуфлированный Q7, а настоящий Rolls-Royce. Под загримированным Audi он, разумеется, имел в виду Bentayga.

Между строк послания Мюллера-Отвоса читалось, что новый кроссовер с «духом экстаза» на капоте примет в дар алюминиевое шасси Architecture of Luxury от Phantom, а не массовую «тележку» CLAR из арсенала BMW X7 и других «баварцев» с продольной компоновкой силового агрегата. Но будущий клиент вряд ли заинтересуется этой особенностью — ему важно, что Cullinan выглядит истинным Rolls-Royce и полноправным монархом сегмента SUV. Первый внедорожный «Роллс» затмил лоск Range Rover и Bentayga своим величием, измеряемым не только эмоционально. Он огромен: вертикальный «гриль» и отвесный утес кормы разделяют 5341 мм, колесная база измеряется 3295 мм, ширина — невероятные 2164 мм, а «рост» — 1835 мм. Bentayga на 200 мм короче, на 166 мм уже, а ее колесная база на 303 мм не дотягивает до роллсовской.

В вопросах мощности проявилась королевская самодостаточность марки! Инженеры не пустились вдогонку за Bentley, не стали бросать вызов Porsche Cayenne и всяким Mercedes-AMG, а оснастили кроссовер двигателем V12 объемом 6,75 л с двумя турбонагнетателями от Phantom с неизменной форсировкой. То есть, в активе новинки те же 571 л.с. Целевая аудитория равнодушна к динамике разгона, которая здесь традиционно достаточная, ее куда интереснее 850 Нм, доступные уже при 1600 об/мин и обеспечивающие ездовой комфорт. Принципиально важна им и сверхплавность подвески (спереди на двойных поперечных рычагах и пятирычажки сзади), обеспечивающей знаменитое чувство полета на ковре-самолете. Прибавьте к этому полноуправляемое шасси, и вы получите довольно проворную громадину с отличными манерами.

Внутри Cullinan — подлинный Rolls-Royce с ошарашивающим уровнем рафинированности и роскоши, традиционно безупречный в вопросах отделки. Интересно, что на выбор предлагаются как раздельные задние кресла, так и диван на троих. Вся эта красота — страшно сказать! — впервые в истории марки складывается. Вряд ли будущим клиентам понадобится сия опция, ибо багажник, с учетом предназначения машин, и так вполне вместителен — его объем при пятиместной конфигурации варьируется от 560 до 600 л. Со сложенными креслами он увеличивается до 1930 л при 2245-миллиметровой погрузочной площадке.

Торстен Мюллер-Отвос говорит, что Cullinan — это сочетание высочайшей роскоши с совершенной практичностью и внедорожными способностями. Последний пункт слегка режет слух, но не является маркетинговой уловкой. Так, новинка способна преодолевать броды глубиной 540 мм. Это, конечно, не 900 мм у Range Rover, но гораздо больше, чем ожидаешь от Rolls-Royce. Кроме того, автомобиль оснащен полноприводной трансмиссией и имеет оффроудный режим, активация которого меняет калибровки электронных ассистентов. Подозреваем, что востребованным он окажется разве что среди арабских покупателей. Остальные же будут довольствоваться тем, что кроссовер автоматически и услужливо приседает на 40 мм, облегчая процесс посадки. Стартовая цена Cullinan в 325 тысяч долларов заставляет Bentayga казаться не самым дорогим и сравнительно массовым автомобилем. А ведь с разными опциями персонализации ее можно увеличить едва ли не до бесконечности… Что касается рублевого прайса, то он с высокой степенью вероятности превысит отметку в 20 млн рублей.