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У Volvo появился второй бесшумный и безвредный грузовик
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У Volvo появился второй бесшумный и безвредный грузовик 

Motor.ru 23 минуты назад
Фото: Motor.ru
Компания Volvo Trucks представила вторую модель электрического грузовика. Новинка под названием FE Electric предназначена для перевозки отходов и транспортировки тяжелых грузов.
[Все безумные трюки грузовиков Volvo] (https://motor.ru/news/volvoevtruck-12-04-2018.htm)
Полная масса Volvo FE Electric составляет 27 тонн. Грузовик оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 503 лошадиные силы и 850 Нм крутящего момента, которые агрегатированы с двухступенчатой трансмиссией. Модель FE Electric можно укомплектовать блоком батарей емкостью 200-300 киловатт-часов. Запас хода грузовика составляет 200 километров.
Подпитка аккумуляторов от станций быстрой зарядки занимает до 1,5 часов, от обычной электросети — десять часов.
Первый электрический грузовик — 16-тонный FL Electric — компания представила в апреле. Новинка укомплектована 252-сильным электромотором (425 Нм крутящего момента), двухступенчатой трансмиссии и блоком литий-ионных аккумуляторов емкостью от 100 до 300 киловатт-часов. На одной зарядке Volvo FL Electric способен проезжать до 300 километров.
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