Dodge Durango стал полицейским перехватчиком

Компания Dodge расширила линейку транспортных средств для правоохранительных органов и представила полицейский «перехватчик», построенный на базе внедорожника Durango. Решение о постройке машины было принято после неофициального тестирования в Полицейском управлении штата Мичиган.

Полицейский Dodge Durango Pursuit оснащается 5,7-литровым двигателем V8 HEMI (365 сил и 529 Нм момента), постоянным полным приводом, восьмидиапазонным «автоматом», двухступенчатой раздаточной коробкой и усиленными тормозными механизмами.

В список стандартного оснащения внедорожника входит сверхмощный водяной насос и масляный радиатор, трехзонный климат-контроль, камера заднего вида, водительское кресло с электрорегулировками в восьми направлениях.