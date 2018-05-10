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Dodge Durango стал полицейским перехватчиком
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Dodge Durango стал полицейским перехватчиком 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Dodge расширила линейку транспортных средств для правоохранительных органов и представила полицейский «перехватчик», построенный на базе внедорожника Durango. Решение о постройке машины было принято после неофициального тестирования в Полицейском управлении штата Мичиган.
Полицейский Dodge Durango Pursuit оснащается 5,7-литровым двигателем V8 HEMI (365 сил и 529 Нм момента), постоянным полным приводом, восьмидиапазонным «автоматом», двухступенчатой раздаточной коробкой и усиленными тормозными механизмами.
В список стандартного оснащения внедорожника входит сверхмощный водяной насос и масляный радиатор, трехзонный климат-контроль, камера заднего вида, водительское кресло с электрорегулировками в восьми направлениях.
Помимо Durango, в линейке Dodge есть полицейский седан Charger. В ноябре 2016 года Полицейское управление штата Мичиган провело испытания различных служебных машин и выяснило, что Dodge Charger Pursuit обладает самой лучшей тормозной эффективностью среди всех служебных автомобилей концернов General Motors, Ford и Fiat Chrysler Automobiles: чтобы остановиться со скорости 96 километров в час ему необходимо 37,5 метра.
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