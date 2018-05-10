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Audi обновит прошивку неблагонадёжных дизелей
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Audi обновит прошивку неблагонадёжных дизелей 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Компания «Ауди» установит обновлённое программное обеспечение на автомобили, подозреваемые в Дизельгейте. Об этом сообщает Automotive News Europe.
Напомним, накануне стало известно, что компания Audi вновь попала под пристальное внимание властей в связи с обнаружением на моделях A6 и A7, оснащённых дизельными моторами, принципиально новых программ-обманок, позволяющих манипулировать данными о вредных выбросах. Данную информацию уже подтвердил Министр транспорта ФРГ. Это вынудило автопроизводителя приостановить производство указанных моделей. К настоящему моменту в одной только Германии компания уже успела реализовать порядка 30 000 таких машин.
В связи с инцидентом Audi в спешном порядке объявила о выходе обновления программы управления двигателем для неблагонадёжных дизелей. Новая программа станет доступна клиентам в ближайшее время. В среду генеральный директор Audi Руперт Штадлер сообщил акционерам на ежегодном собрании компании, что бренд тесно сотрудничает с властями и скоро представит решение, устраивающее всех. Он также сообщил, что инженеры бренда допустили серьёзную оплошность, но она была неумышленной. По предварительной информации, компания готовит отзыв 60 000 автомобилей моделей А6 и А7. В общей сложности отзывная кампания Audi затронет свыше 900 000 «грязных» транспортных средств.
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