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Суперкар Gumpert Apollo, установивший рекорд Нюрбургринга, выставили на продажу
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Суперкар Gumpert Apollo, установивший рекорд Нюрбургринга, выставили на продажу 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Немецкий дилер Springbok Sportwagen GmbH выставил на продажу суперкар Gumpert Apollo, который в августе 2009 года установил рекорд прохождения трассы Нюрбургринг — 7 минут 11,57 секунды. Автомобиль с пробегом 9320 километров оценили в 333 тысячи евро (24,6 миллиона рублей).
Среднемоторный Gumpert Apollo оснащен 4,2-литровым твин-турбо двигателем V8 Audi. Отдача агрегата составляет 700 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Коробка — шестиступенчатая секвентальная.
С нуля до 100 километров в час суперкар способен разгоняться за 3,1 секунды. Его максимальная скорость составляет 360 километров в час.
Продавец сообщает, что выставленный на продажу автомобиль прошел полное техническиое обслуживание в фирме Hasenbichler, которая специализируется на Gumpert. При этом у машины отсутствует оригинальное заднее антикрыло.
Компания Gumpert, основанная бывшим руководителем Audi Sport Роландом Гумпертом, прекратила существование в 2012 году. Через два года остатки ее активов выкупила гонконгская инвестиционная компания Ideal Team Venture. Новая фирма получила название Apollo Automobil.
Первой машиной Apollo стал концептуальный концепт-кар Arrow, построенный на базе Gumpert Apollo. В октябре 2017 году компания представила гиперкар Intensa Emozione. Новинка получила полностью карбоновый кузов, активную аэродинамику и двигатель V12 рабочим объемом 6,3 литра, который развивает 780 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента.
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