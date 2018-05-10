Mercedes-Benz GLS 2019 выглядит очень элегантно на новых фото

В нашу прошлую встречу с Mercedes-Benz GLS 2019 кузов предсерийного прототипа флагманского внедорожника из Штутгарта был прикрыт мощной броней камуфляжного обвеса. Сегодняшние же снимки демонстрируют нам экземпляр новинки в сравнительно легкой защитной оклейке, не меняющей пропорций автомобиля.

Во-первых, нельзя пропустить рельефную выдающуюся вперед большую радиаторную решетку внедорожника с отвесным силуэтом. Во-вторых, похоже, что разработчики решили наделить GLS 2019 гораздо более элегантным и динамичным дизайном, по сравнению с предшественником.

Если ранее сквозь внедорожную харизму пробивались замашки минивэна, то теперь это стильный SUV с удлиненным капотом, атлетичными колесными арками и изящной волнообразной подоконной линией. Профиль GLS 2019 слегка напоминает Mazda CX-9 и это не обязательно плохо, ведь мы считаем «японца» одним из замых красивых автомобилей в классе. Кроме того, впервые мы видим какую форму получат плафоны головной оптики и задних фонарей.

Более того, не стоит забывать и о том, что новая генерация люксового 7-местника станет крупнее уходящей версии, но при этом легче благодаря современной платформе MHA. Салон же новинки унаследует черты S-Класса как по качеству и материалам исполнения, так и по технологической начинке. Производитель уже заявлял, что GLS 2019 встанет в авангарде сегмента в плане электроники.

Мы ожидаем, что новый Mercedes GLS оснастят двумя 12.3-дюймовыми дисплеями, интерьерной подсветкой, а также элементами автопилота. Под капот внедорожника будут ставить 6— и 8-цилиндровые блоки, а в будущем появится и гибридная модификация GLS. Топовая версия AMG порадует владельцев 4.0 л V8 с двойным турбонаддувом вместо нынешнего 5.5 л, мощность возрастет с 577 до 603 л.с.