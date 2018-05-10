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BMW M5 выделил свою тюнинговую версию
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BMW M5 выделил свою тюнинговую версию 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
BMW M5 получил индекс Competition.
Что получается в результате. Благодаря усилиям от мастеров тюнингового ателье мотор воспрянул до 720 лошадиных сил, что значительно превышает по мощности привычный многим M5.
После просмотра ролика в YouTube можно сделать вывод о том, что при выборе трассы для заездов Competition ориентируется на Porsche 911 Turbo S. Мощность двигателя и скоростные параметры здесь говорят о многом.
Вполне вероятно, что заряженная версия M5 способна набрать стандартные 100 километров в час менее чем за 3 секунды. Согласитесь, что далеко не каждый автомобиль способен сегодня на такой результат.
Можно отметить тот факт, что именно представители M5 от BMW имеют больше возможностей для усовершенствования. Этому способствует конструкция платформы и двигателя.
Кроме того, наличие современного двигателя битурбо V8 значительно облегчает задачу инженерам. Легче адаптируются настройки, программное обеспечение.
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