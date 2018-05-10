BMW M5 выделил свою тюнинговую версию

Что получается в результате. Благодаря усилиям от мастеров тюнингового ателье мотор воспрянул до 720 лошадиных сил, что значительно превышает по мощности привычный многим M5.

После просмотра ролика в YouTube можно сделать вывод о том, что при выборе трассы для заездов Competition ориентируется на Porsche 911 Turbo S. Мощность двигателя и скоростные параметры здесь говорят о многом.

Вполне вероятно, что заряженная версия M5 способна набрать стандартные 100 километров в час менее чем за 3 секунды. Согласитесь, что далеко не каждый автомобиль способен сегодня на такой результат.

Можно отметить тот факт, что именно представители M5 от BMW имеют больше возможностей для усовершенствования. Этому способствует конструкция платформы и двигателя.

Кроме того, наличие современного двигателя битурбо V8 значительно облегчает задачу инженерам. Легче адаптируются настройки, программное обеспечение.