В июле стартуют продажи самой мощной версии BMW M5 Competition

BMW заявили, что отныне серия M Competition будет позиционироваться как отдельная модификация, а не пакет технологических доработок. Хотя, справедливости ради стоит отметить, что это именно заводской тюнинг.

Так 4,4-литровая битурбовосьмерка (600 л.с.), коей комплектуется BMW M5 , пережила чип-тюнинг, в результате которого ее мощность выросла до 625 л.с. Крутящий момент на уровне 750 Нм остался прежним. Небольшой доработке подверглись 8-ступенчатая автоматическая коробка передач и система полного привода.

На покорение первой сотни машине теперь требуется на 0,1 секунды меньше, чем «обычной» BMW M5 (3,3 c), а до отметки 200 км/ч седан теперь разгоняется за 10,8 секунды против 11,1. При достижении скорости 250 км/ч, как и раньше, сработает ограничитель, однако если заказать пакет M Driver's Package, то электронный «ошейник» будет снят и седан сможет разогнаться до 305 км/ч.

Внешне BMW M5 Competition от обычной «эмки» можно отличить по шильдикам, черной радиаторной решетке, глянцевым черным 20-дюймовым кованым колесным дискам, а также по черным вставкам на заднем бампере и новым патрубкам выхлопной системы. В салоне появились другие ремни безопасности, напольные коврики, плюс комбинация приборов, у которой при запуске двигателя загораются логотипы M Competition. В Германии первые BMW M5 Competition появятся уже летом.