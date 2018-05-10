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Молодежь с заводов VW сделала 414-сильный Golf GTI и газовый кросс-универсал
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Молодежь с заводов VW сделала 414-сильный Golf GTI и газовый кросс-универсал 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Volkswagen подготовила два шоу-кара к ежегодному слету владельцев фольксвагеновской техники на озере Вёртерзее: это 411-сильный хэтчбек Golf GTI Next Level и полноприводный кросс-универсал Golf Estate TGI GMOTION с двигателем на сжатом метане. Обе машины построили стажеры c заводов марки. На реализацию проекта у них ушло девять месяцев. В работе использовались системы автоматизированного проектирования и трехмерная печать.
Хэтчбек Golf GTI Next Level готовили стажеры с завода в Вольфсбурге. «Родной» турбомотор серии EA888 объемом два литра форсировали до 411 лошадиных сил, а шестиступенчатую коробку DSG заменили на более выносливую семиступенчатую. За многоспицевыми колесами диаметром 20 дюймов можно рассмотреть мощную тормозную систему с углерод-керамическими дисками. В салоне оставили только два кресла: сзади установлены мощные сабвуферы для аудиосистемы и большой выдвижной монитор.
Кузов получил двухцветную окраску: основной — светло-серебристый, задняя часть — жемчужно-черная. На бортах вручную нанесли узор из нескольких темных «стрелок». Стажеры сами спроектировали в CAD-пакете и изготовили подиумы для акустики, а также написали приложение для смартфона, с которого можно управлять механизмом выдвижения монитора из-под пола багажника и подсветкой днища.
Второй шоу-кар, подготовленный стажерами из Цвиккау, более практичный: это кросс-универсал Golf Estate TGI GMOTION. У него полный привод и внедорожный обвес сочетаются с газовой системой питания: отдельно эти опции может заказать любой покупатель «Гольфа» в Европе, но вместе они не сочетаются. Под капотом — 1,5-литровый турбомотор, переведенный на питание метаном. В этой конфигурации он развивает 131 лошадиных сил.
Кузов универсала окрашен матовыми и глянцевыми эмалями, заимствованными из арсенала марки Bentley. В салоне все накладки выкрашены «хромовой» краской, установлены спортивные сиденья с красной прострочкой и логотипами GMOTION, а в багажнике — раскладная скамеечка для пикника. Стажеры вмешались и в шасси: установили подвеску с винтовой регулировкой клиренса и четырехпоршневые тормозные механизмы.
На этом же слете на озере Вёртерзее Volkswagen представил и серийную машину — топовую модификацию Golf GTI под названием TCR. Она оснащается двухлитровым турбомотором, отдача которого составляет 290 лошадиных сил. Без ограничителя максимальная скорость хэтчбека составит 264 километра в час, что делает его самым быстрым серйиным «Гольфом».
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