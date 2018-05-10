Пикап Ram Spied Next-Gen 2500 заметили на промежуточных тестах

Обновленный Ram Spied Next-Gen 2500, как водится всем новинкам, скрыт массивом камуфляжа.

Но некоторые свои выводы автомобильные эксперты уже сделали. В частности, из конструкции кузова следует, что фургон ориентирован на большую грузоподъемность, чем его предшественники.

Спереди решетку радиатора за слоем маскировки заметить тяжело, поэтому может появиться новый ее дизайн. Также заметны светодиодные огни на нижнем элементе кузова, но говорить о их дизайне точно пока рано.

Если говорить о салоне, эксперты выделяют мультимедийную систему, обслуживаемую дисплеем в 12 дюймов. Для водителя предусмотрены камера обзора в 360 градусов, климат-контроль, датчик слепого пятна, а также помощь в переезде полос движения.

Достоверно известно, что дебют нового пикапа может состояться в 2019 году. При этом производство переместят из Мексики в США, а конкретно в штат Мичиган.