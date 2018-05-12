Mercedes-Benz демонстрирует прототип внедорожника EQC 

Немецкий производитель стремится показать всем, что его электрические автомобили EQ скоро станут реальностью. И поэтому показывает прототип сильно замаскированного внедорожника, который по словам представителей Mercedes-Benz выйдет на мировые рынки уже в следующем году. Напоминаем, ранее испытательные модели EQC были замечены во время тестирования при холодной погоде в Швеции в период с января по март и при достаточно теплой — в южной Европе.
EQC — одна из важных ступеней для Mercedes-Benz в мир электрических транспортных средств. Автомобиль, созданный практически с нуля, должен конкурировать с такими моделями, как Tesla Model X и I-Pace от Jaguar. Как ранее сообщалось, в качестве оснащения будет использоваться два мотора и аккумулятор. Совокупная отдача EQC составит примерно 400 лошадиных сил, а запас хода — 500 километров (окончательные показатели окажутся немного меньшими).