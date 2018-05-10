Трек-дни BMW M5 на трассе Формулы-1. Вместе с BMW M Бутик. 

BMW M Boutique совместно с BMW Group Россия провел мощные выходные для своих клиентов на самой современной трассе в Восточной Европе — трассе Формулы 1 в городе Сочи. Авторитетные журналисты и известные блогеры также не упустили возможность протестировать весь доступный модельный ряд BMW M, в том числе новый спортивный бизнес-седан BMW M5, а также спортивные купе BMW M4 и M2.
В центре внимания находился новый BMW M5 — самый мощный и быстрый бизнес-седан BMW, с успехом дебютировавший на российском рынке 31 марта 2018г. Клиенты BMW M Бутик смогли испытать новинку в боевом режиме на гоночном треке, а также протестировать различные режимы работы системы полного привода M xDrive в зоне паддок.
Приятным завершением выходных стала регата на спортивных парусных лодках, под логотипами BMW.
Более подробную информацию и ссылку на фотоотчет можно увидеть в официальных аккаунтах BMW M Boutique в Instagram и Facebook.
РОЛЬФ-Премиум
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