Oettinger построил 355-сильный Volkswagen Golf GTI

Немецкое тюнинг-ателье представило свою программу доработок для хот-хэтча. На проходящей в Австрии на берегу озера Вёртер-Зе встречи фанатов GTI свои проекты на базе Golf представляет не только Volkswagen . Фирма Oettinger, специализирующаяся на апгрейдах моделей этого бренда, привезла туда свой свежий проект, выражающих их виденье хардкорного Golf GTI. Опыт работы с хэтчбеком имеется, например, в 2015 году компания представила для него пакет 500R, поднимающий мощность автомобиля до 518 л.с. Первым делом в ателье взялись за двухлитровую турбочетверку EA888, которая у стокового GTI развивает мощность 230 л.с. и 245 л.с. у топовой версии GTI Performance. Специалистам Oettinger удалось довести отдачу двигателя до 355 л.с. и 470 Нм крутящего момента, что сделало его даже мощнее лимитированного Clubsport S, комплектовавшегося 310-сильным движком и носившего статус наибыстрейшего переднеприводного автомобиля на Нюрбургринге.

Возросшая мощность положительно повлияла на динамику хэтчбека, который стал набирать первую «сотню» чуть больше чем за 5 секунд, тогда как стоковый Golf GTI выполняет это упражнение за 5,8 секунды.

Помимо апгрейда двигателя, в Oettinger разработали для своей тюнинг-программы агрессивный кузовной обвес, включающий вентилируемый капот, передний сплиттер, заднее антикрыло и диффузор. Тюнингованный хэтчбек получился на 80 мм шире стандартного Golf GTI. Украшением кормы хэтча стала пара массивных выхлопных патрубков.

Ни один тюнинг не считается полным без набора эксклюзивных колес. В данном случае Golf GTI поставили на 20-дюймовые белые диски, «обутые» в шины размерностью 275/25 R20. Автомобиль оснастили также регулируемой подвеской.

Напомним, там же в Вёртер-Зе Volkswagen представил новую версию хот хэтча GTI, получившую приставку TCR. По материалам: www.kolesa.ru