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Oettinger построил 355-сильный Volkswagen Golf GTI
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Oettinger построил 355-сильный Volkswagen Golf GTI 

Карельские вести 27 минут назад
Фото: Карельские вести
Немецкое тюнинг-ателье представило свою программу доработок для хот-хэтча. На проходящей в Австрии на берегу озера Вёртер-Зе встречи фанатов GTI свои проекты на базе Golf представляет не только Volkswagen. Фирма Oettinger, специализирующаяся на апгрейдах моделей этого бренда, привезла туда свой свежий проект, выражающих их виденье хардкорного Golf GTI. Опыт работы с хэтчбеком имеется, например, в 2015 году компания представила для него пакет 500R, поднимающий мощность автомобиля до 518 л.с. Первым делом в ателье взялись за двухлитровую турбочетверку EA888, которая у стокового GTI развивает мощность 230 л.с. и 245 л.с. у топовой версии GTI Performance. Специалистам Oettinger удалось довести отдачу двигателя до 355 л.с. и 470 Нм крутящего момента, что сделало его даже мощнее лимитированного Clubsport S, комплектовавшегося 310-сильным движком и носившего статус наибыстрейшего переднеприводного автомобиля на Нюрбургринге.
Возросшая мощность положительно повлияла на динамику хэтчбека, который стал набирать первую «сотню» чуть больше чем за 5 секунд, тогда как стоковый Golf GTI выполняет это упражнение за 5,8 секунды.
Помимо апгрейда двигателя, в Oettinger разработали для своей тюнинг-программы агрессивный кузовной обвес, включающий вентилируемый капот, передний сплиттер, заднее антикрыло и диффузор. Тюнингованный хэтчбек получился на 80 мм шире стандартного Golf GTI. Украшением кормы хэтча стала пара массивных выхлопных патрубков.
Ни один тюнинг не считается полным без набора эксклюзивных колес. В данном случае Golf GTI поставили на 20-дюймовые белые диски, «обутые» в шины размерностью 275/25 R20. Автомобиль оснастили также регулируемой подвеской.
Напомним, там же в Вёртер-Зе Volkswagen представил новую версию хот хэтча GTI, получившую приставку TCR. По материалам: www.kolesa.ru
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