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Что ожидают все от Audi Q8
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Что ожидают все от Audi Q8 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Премьера внедорожника Q8 намечается уже в следующем месяце
С 2016 года стали периодически появляться слухи о появлении представителя Q8. Теперь же его приезд на обзор широкой публики должен стояться совсем скоро, а именно в июне.
Итак, мы будем иметь внедорожник с кузовом типа купе. По внешнему виду его вполне допустимо сравнить с такими монстрами, как Lamborghini Urus, Bentley Bentayga.
По силовому наполнению не исключено, что перед нами предстанет гибридная установка, способная в совокупности выдавать 438 лошадиные силы. Весь этот механизм состоит из традиционного двигателя в 3 литра и дополнительного электромотора с поддержкой аккумулятора в 20 кВт в час.
Прототип внедорожника смог разогнаться до уровня в 100 километров за 5,4 секунды, сохраняя при этом способность проехать только на электрическом элементе 37 миль. Такие же показатели, наверняка, будут и в итоговом исполнении Audi Q8.
Предполагается, что дебют новинки состоится в Шанхае. Однако после этого ожидается рекордный темп премьер от Audi.
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