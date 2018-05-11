Что ожидают все от Audi Q8

Премьера внедорожника Q8 намечается уже в следующем месяце

С 2016 года стали периодически появляться слухи о появлении представителя Q8. Теперь же его приезд на обзор широкой публики должен стояться совсем скоро, а именно в июне.

Bentley Bentayga. Итак, мы будем иметь внедорожник с кузовом типа купе. По внешнему виду его вполне допустимо сравнить с такими монстрами, как Lamborghini Urus

По силовому наполнению не исключено, что перед нами предстанет гибридная установка, способная в совокупности выдавать 438 лошадиные силы. Весь этот механизм состоит из традиционного двигателя в 3 литра и дополнительного электромотора с поддержкой аккумулятора в 20 кВт в час.

Прототип внедорожника смог разогнаться до уровня в 100 километров за 5,4 секунды, сохраняя при этом способность проехать только на электрическом элементе 37 миль. Такие же показатели, наверняка, будут и в итоговом исполнении Audi Q8.

Предполагается, что дебют новинки состоится в Шанхае. Однако после этого ожидается рекордный темп премьер от Audi.