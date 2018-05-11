Немецкие журналисты сели за руль LADA Vesta SW Cross

В Германии оценили характеристики российского автопрома. Издание Auto Bild опубликовало обзор на LADA Vesta SW Cross, за рулем которой побывали немецкие журналисты.

По мнению специалистов, модель обрела популярность в Европе из-за более современного Х-образного дизайна. Его разработали после вступления производителя в альянс Renault-Nissan.

Машина, отмечает издание, получила хороший уровень оснащения и просторный салон, уровень качества которого сопоставим с автомобилями Dacia . При этом цена на модель осталась довольно вменяемой.

И Vesta SW, и Vesta SW Cross, подчеркнули эксперты, представляют собой одно из лучших предложений в нижнем ценовом диапазоне, учитывая количество доступных в моделях опций.

LADA Vesta стала доступна европейскому автомобильному рынку с декабря минувшего года. В Германии машину можно купить только с 1,6-литровым мотором мощностью в 106 лошадиных сил. Двигатель адаптирован под нормы ЕВРО-6, под требования технического регламента Евросоюза настроена и вся оптика.