Немецкий журналист предсказывает популярность бренду Lada

Зарубежные специалисты верят, что бренд Lada в скором времени может обрести популярность среди автомобилистов.

По мнению журналиста новинки компании ярко заявили о себе, один из примеров — Lada Vesta SW Cross. Автомобиль имеет современный дизайн, а также компания обещает, что современное оснащение сможет удивить.

Ранее бренд не пользовался особой популярностью, но теперь ситуация вполне может поменяться.

Новый универсал от компании Lada по достоинству оценили зарубежные специалисты, дизайн современный, а салон достаточно комфортный и просторный. Также одобрили и базовую комплектацию автомобиля.

Универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross можно приобрести по весьма разумной цене.

Журналист высказал своё мнение в заключении: — «Просто не нужно ожидать каких-либо чудес».

Стоимость универсала по Германии варьируется от 900 тысяч рублей до 1 миллиона 200 тысяч.

Кросс-универсал обойдётся потребителям примерно в 1 миллион 270 тысяч.