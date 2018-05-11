ТОП-10 лидеры продаж в премиум— сегменте

По подведенным итогам 1 квартала востребованным авто на рынке России является марка Mercedes-Benz GLC.

Так за три месяца его продажи повысились на 41%, это 1817 автомобилей. Вторую и третью строчку ТОП-10 занимает Lexus RX , его продажи упали на 9% (1755 авто) и NX (1730). Четвертое и пятое место досталось BMW седану 5 серии (1423) и X5 (1417).

Mercedes-Benz, это марка премиум класса, которая получила наибольшее доверие у российских автолюбителей. На этом производитель не останавливается и продолжает работу над выпуском новых моделей и обновлением выпущенных.