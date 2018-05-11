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Audi не приедет в 2019 году в Детройт
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Audi не приедет в 2019 году в Детройт 

Car.ru 29 минут назад
Фото: Car.ru
Уже достоверно известно, что в 2019 году представители Audi не появятся на автошоу в Детройте.
Во всяком случае, такой вывод можно сделать из заявления от представителей Audi. В сообщении указано, что компания многие годы принимала участие в NAIAS в Детройте и с большим уважением относится к данному мероприятию.
Однако на 2019 год решено взять паузу. B Audi объяснили, что решение об участии в Детройтском и других автосалонах будет приниматься исходя из сроков выхода каждой новой модели на рынок.
Также учтен будет интерес к автомобильному мероприятию со стороны журналистов и потенциальных покупателей. В этой философии Audi присоединилась к BMW и Mercedes, моделей которых также не будет.
В последнее время автосалон в Детройте утрачивает свою популярность среди публики и представителей СМИ. Во многом этому способствует шоу электроники CES в Лас-Вегасе.
Поэтому ходят разговоры о переносе автофорума на более позднее время. Ожидается, что решение по данному поводу будет принято в 2019 году.
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