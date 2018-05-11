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Крупнейшие бренды отказались от участия в Детройтском автосалоне
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Крупнейшие бренды отказались от участия в Детройтском автосалоне 

Авторамблер 40 минут назад
Фото: Авторамблер
Представитель Audi в разговоре с Automotive News отметил, что «бренд имеет долгую и успешную историю участия в North American International Auto Show, но в 2019 году компания пропустит выставку». «В дальнейшем Audi будет изучать эффективность каждого автосалона для бренда, принимая на основе этого решение об участии», — добавил он.
Ранее об отказе от участия в Детройтском автошоу заявили Mercedes и BMW. В "Мерседесе" объяснили это решение тем, что график выхода новых моделей не совпадает с датами проведения автосалона, который традиционно проходит в январе. В BMW же больше не рассматривают это моторшоу «как перспективную площадку для продвижения новинок».
Журналисты отмечают, что автопроизводителей куда более привлекает выставка потребительской электроники CES в Лас-Вегасе. В связи с этим организаторы Детройтского автосалона уже обсуждают возможный перенос на октябрь, чтобы не пересекаться с CES.
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