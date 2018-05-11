Foday разработала бюджетную копию Toyota LC Prado

Компания Foday представила на суд общественности свою новую разработку — бюджетную копию японского внедорожника Toyota Land Cruiser Prado . Дешевая версия этого рамного автомобиля получила название Foday Landfort.

Новинка укомплектована 2,4-литровым бензиновым двигателем, выдающим 136 лошадиных сил мощности. Пиковый вращающий момент агрегата равен 200 Нм. Сочетается этот мотор с 5-ступенчатой механической трансмиссий. Привод может быть как задним, так и полным.

С точки зрения дизайна разработка Foday достаточно сильно напоминает японский бестселлер LC Prado. Габаритные размеры обоих внедорожников сопоставимы: длина — 4771 мм, ширина — 1870 мм, высота — 1828 мм, колесная база — 2790 мм.