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Foday разработала бюджетную копию Toyota LC Prado
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Foday разработала бюджетную копию Toyota LC Prado 

Daily-Motor 10 минут назад
Компания Foday представила на суд общественности свою новую разработку — бюджетную копию японского внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Дешевая версия этого рамного автомобиля получила название Foday Landfort.
Новинка укомплектована 2,4-литровым бензиновым двигателем, выдающим 136 лошадиных сил мощности. Пиковый вращающий момент агрегата равен 200 Нм. Сочетается этот мотор с 5-ступенчатой механической трансмиссий. Привод может быть как задним, так и полным.
С точки зрения дизайна разработка Foday достаточно сильно напоминает японский бестселлер LC Prado. Габаритные размеры обоих внедорожников сопоставимы: длина — 4771 мм, ширина — 1870 мм, высота — 1828 мм, колесная база — 2790 мм.
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