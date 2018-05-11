Brabus показал компоненты для Mercedes CLS

Brabus представил некоторые детали, которые могут быть использованы в Mercedes CLS.

Новые представители Mercedes CLS только опробуют себя на европейских дорогах. Пока неизвестно, когда появятся данные автомобили на дорогах США.

Однако компания Brabus предлагает некоторые аксессуары, которые помогут в корне преобразить автомобиль. В первую очередь речь идет о пяти комплектах колес.

Они доступны в диаметре от 20 до 21 дюйма. Элементы дизайна некоторых колес позаимствованы от поколения Mercedes далеких 80-х годов прошлого века.

В предлагаемых комплектах можно выделить разный дизайн спиц, который придется по душе как поклонникам классики, так и спортивного стиля. Есть также и экземпляры, имеющие премиальный внешний вид.

Колесами дело не ограничивается. Обладателям новеньких Mercedes CLS предлагается приобрести эксклюзивный комплект дверей и педалей, коврики и элементы подоконников.