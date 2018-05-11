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Brabus показал компоненты для Mercedes CLS
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Brabus показал компоненты для Mercedes CLS 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Brabus представил некоторые детали, которые могут быть использованы в Mercedes CLS.
Новые представители Mercedes CLS только опробуют себя на европейских дорогах. Пока неизвестно, когда появятся данные автомобили на дорогах США.
Однако компания Brabus предлагает некоторые аксессуары, которые помогут в корне преобразить автомобиль. В первую очередь речь идет о пяти комплектах колес.
Они доступны в диаметре от 20 до 21 дюйма. Элементы дизайна некоторых колес позаимствованы от поколения Mercedes далеких 80-х годов прошлого века.
В предлагаемых комплектах можно выделить разный дизайн спиц, который придется по душе как поклонникам классики, так и спортивного стиля. Есть также и экземпляры, имеющие премиальный внешний вид.
Колесами дело не ограничивается. Обладателям новеньких Mercedes CLS предлагается приобрести эксклюзивный комплект дверей и педалей, коврики и элементы подоконников.
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