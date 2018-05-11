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Lister построит самый быстрый в мире кроссовер
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Lister построит самый быстрый в мире кроссовер 

Motor.ru 16 минут назад
Фото: Motor.ru
Британская компания Lister, специализирующаяся на постройке суперкаров, опубликовала первый эскиз нового проекта. Фирма намерена создать «самый быстрый в мире кроссовер», взяв за основу Jaguar F-Pace. Изображение новинки размещено на странице Lister Motor Company в сети Facebook.
По данным издания Autocar, кроссовер Lister сделают на базе самой мощной и быстрой модификации F-Pace — SVR. Модель оснащается пятилитровым двигателем V8 с механическим нагнетателем, который выдает 550 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента.
Первую «сотню» такой кроссовер разменивает через 4,3 секунды. Его максимальная скорость составляет 283 километра в час.
Специально для Lister отдачу «восьмерки» увеличат до 680 лошадиных сил. Как при этом изменяться динамические характеристики модели пока не сообщается. Всего компания планирует выпустить 250 экземпляров «заряженного» кроссовера.
В январе Lister представил первую новую модель за последние 25 лет. Ею стал модернизированный вариант купе Jaguar F-Type SVR под названием Thunder. Суперкар получил кузовные панели из углепластика и пятилитровую компрессорную «восьмерку», мощность которой увеличили с 575 до 675 лошадиных сил.
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