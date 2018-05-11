Lister Teases представила свой вариант Jaguar F-Pace

Тюнинговое ателье Lister Teases сделало из Jaguar F-Pace пока самый быстрый внедорожник.

После появления мощного F-Type от Jaguar мастера из Lister решили обратить свой взор на сегмент кроссоверов. Их новое детище — Jaguar F-Pace c приставкой Lightning.

Всего планируется выпустить 250 единиц модифицированного F-Pace, который позиционируют в качестве самого быстрого внедорожника. Достойную конкуренцию ему может составить разве что Lamborghini Urus

Чтобы превзойти итальянского производителя, F-Pace должен выжимать 306 километров в час. Однако его двигателя с мощностью 670 лошадиных сил на это должно вполне хватить.

Если F-Pace находится только в стадии разработки, то сделанный Lister F-Type Thunder уже вполне жизнеспособен. Установленный на машине двигатель в 666 лошадиных сил дает возможность разогнать машину до 322 километров в час.

Интересно, что Lister хочет вдохнуть новую жизнь в суперкар Storm. Стоить машина с двигателем в 1000 лошадиных сил будет примерно 3 миллиона долларов.