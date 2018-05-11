Ещё
Nissan превратил X-Trail в «Тысячелетнего сокола»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Nissan превратил X-Trail в «Тысячелетнего сокола» 

Motor.ru 1 час назад
Фото: motor.ru
Американское подразделение Nissan совместно с кинокомпанией Lucasfilm построило к премьере фильма «Хан Соло. Звездные войны: Истории» особую модификацию кроссовера Rogue (на российском рынке модель продается под именем X-Trail). Новинку выполнили в стилистике космического корабля «Тысячелетний сокол» (Millennium Falcon).
Созданием машины занимались дизайнеры Lucasfilm и фирмы по производству визуальных эффектов Industrial Light & Magic, а также специалисты Vehicle Effects — эта компания строит транспортные средства для фильмов.
Часть кузовных панелей кроссовера выполнили из обработанного вручную алюминия, сделали лобовое стекло как у космолета, нанесли соответствующие графические изображения, установили новые колеса, а также смонтировали на крыше «радар» и «лазерную установку».
В салоне установили «гиперпространственную» консоль, различные блоки переключателей, подсветку и 18-дюймовый сабвуфер.
Силовая установка Nissan Rogue, вероятно, осталась без изменений: 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 172 лошадиные силы (237 Нм крутящего момента), сопряженный с вариатором и системой полного привода.
В сентябре прошлого года Nissan адаптировал под вселенную «Звездных войн» сразу шесть автомобилей. Машины посвятили как персонажам саги, так и летальным аппаратам.
Motor.ru: последние новости
Появилась фотография интерьера нового лимузина Путина Lister построит самый быстрый в мире кроссовер Brabus оценил самый внедорожный «Гелик» в полмиллиона евро
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лимузин Путина показали изнутри29
«Кузов, коврики, без порогов»: Rolls-Royсe представил «дачника»23
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина6
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине50
Для чего нужны номера без триколора
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
00:13
Крыса вылезла на капот во время движения авто
Автоновости
00:51
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине
Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
04:14
Lexus RC F показал свою скорость
Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение