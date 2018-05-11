Ещё
Nissan X-Trail превратили в «Тысячелетний сокол»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Nissan X-Trail превратили в «Тысячелетний сокол» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Американское подразделение Nissan представило очередной концепт, созданный по мотивам киносаги «Звездные войны».
На этот раз источником вдохновения для ниссановцев послужил космический корабль Хана Соло «Тысячелетний сокол». Собственно, к выходу фильма про Соло и приурочен новый концепт: премьера ленты состоится через пару недель. В космолет превратили кроссовер Rogue — под таким именем в США продают модель, которая в других странах, включая Россию, известна как X-Trail.
На кузове прототипа — панели из алюминия и детали, напечатанные на 3D-принтере. На крыше установили «лазерную пушку» и радарную антенну. Сзади — три сабвуфера Bose совокупной мощностью 1500 Вт и светящаяся конструкция, имитирующая двигатели «Сокола». В салоне кроссовера появилось множество различных переключателей и кнопок (разумеется, фальшивых).
О реальном моторе «космического» Rogue в компании не упомянули. В Штатах «обычный» кроссовер предлагается с бензиновой «четверкой» 2.5 мощностью 172 л.с., а также со 178-сильной гибридной установкой, в состав которой входят двухлитровый «атмосферник» и электромотор (встроен в клиноременный вариатор). Скорее всего, концепт оснащен мотором 2.5.
Напомним, в 2017 году Nissan также представил концепты в стиле «Звездных войн»: на автосалоне в Лос-Анджелесе дебютировали особые седаны Altima и Maxima, кроссоверы Rogue и Rogue Sport (в других странах — Qashqai). Ни нынешний, ни прошлогодние концепты в серию, конечно, не отправят. Хотя в линейке японской марки есть и товарные модели «по мотивам» космосаги: в 2016 году для США и Канады разработали лимитированную спецверсию Rogue One Star Wars Limited Edition с эксклюзивными элементами отделки экстерьера и интерьера. А в прошлом году в Мексике стартовали продажи компактного «паркетника» Nissan Kicks Dark Light.
Кстати, в США уже давно продают рестайлинговый кроссовер Rogue: модель с обновленным дизайном экстерьера и расширенным списком оборудования в этой стране доступна с конца 2016-го. В прошлом году был представлен посвежевший X-Trail, предназначенный для Европы. В России же рестайлинговый кросс, по предварительным данным, появится в 2018-м.
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
Brabus подготовил Mercedes-Benz G-Class к приключениям BMW официально представила «ураганный» седан M5 Competition Появились фото обновлённого седана Hyundai Elantra
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине48
Крыса вылезла на капот во время движения авто7
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина6
Для чего нужны номера без триколора
Трагедия в Ульяновске: вином смывали кровь малыша199
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
00:13
Крыса вылезла на капот во время движения авто
Автоновости
00:51
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине
Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
04:14
Lexus RC F показал свою скорость
Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение