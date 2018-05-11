Nissan X-Trail превратили в «Тысячелетний сокол»

Американское подразделение Nissan представило очередной концепт, созданный по мотивам киносаги «Звездные войны».

На этот раз источником вдохновения для ниссановцев послужил космический корабль Хана Соло «Тысячелетний сокол». Собственно, к выходу фильма про Соло и приурочен новый концепт: премьера ленты состоится через пару недель. В космолет превратили кроссовер Rogue — под таким именем в США продают модель, которая в других странах, включая Россию, известна как X-Trail.

На кузове прототипа — панели из алюминия и детали, напечатанные на 3D-принтере. На крыше установили «лазерную пушку» и радарную антенну. Сзади — три сабвуфера Bose совокупной мощностью 1500 Вт и светящаяся конструкция, имитирующая двигатели «Сокола». В салоне кроссовера появилось множество различных переключателей и кнопок (разумеется, фальшивых).

О реальном моторе «космического» Rogue в компании не упомянули. В Штатах «обычный» кроссовер предлагается с бензиновой «четверкой» 2.5 мощностью 172 л.с., а также со 178-сильной гибридной установкой, в состав которой входят двухлитровый «атмосферник» и электромотор (встроен в клиноременный вариатор). Скорее всего, концепт оснащен мотором 2.5.

Напомним, в 2017 году Nissan также представил концепты в стиле «Звездных войн»: на автосалоне в Лос-Анджелесе дебютировали особые седаны Altima и Maxima, кроссоверы Rogue и Rogue Sport (в других странах — Qashqai). Ни нынешний, ни прошлогодние концепты в серию, конечно, не отправят. Хотя в линейке японской марки есть и товарные модели «по мотивам» космосаги: в 2016 году для США и Канады разработали лимитированную спецверсию Rogue One Star Wars Limited Edition с эксклюзивными элементами отделки экстерьера и интерьера. А в прошлом году в Мексике стартовали продажи компактного «паркетника» Nissan Kicks Dark Light.

Кстати, в США уже давно продают рестайлинговый кроссовер Rogue: модель с обновленным дизайном экстерьера и расширенным списком оборудования в этой стране доступна с конца 2016-го. В прошлом году был представлен посвежевший X-Trail, предназначенный для Европы. В России же рестайлинговый кросс, по предварительным данным, появится в 2018-м.

По материалам: www.kolesa.ru