Итальянский авторынок «закрыл» апрель с 6-процентным приростом продаж

Итальянский авторынок «закрыл» апрель с 6-процентным приростом продаж В апреле этого года на авторынке Италии было продано 171 379 новых машин, что на 6% превышает прошлогодний показатель продаж. Отметим, что ранее авторынок страны демонстрировал снижение объемов реализации: в феврале продажи снизились на 1,4%, а в марте — на 6%. С января по апрель включительно в стране было продано 745 945 легковых авто, на 0,2% больше, чем годом ранее.

Примечательно, что в апреле 2018 года доля продаж дизельных авто в стране сократилась на 4%, а продажи машин с бензиновыми ДВС выросли на 16% (их рыночная доля достигла 34%).

FIAT , который сохраняет лидирующие позиции на итальянском авторынке, в апреле этого года сократил продажи на 12%. При этом марка Jeep , входящая в состав концерна FIAT, реализовала на местном рынке 7481 ед. авто — это на 124% больше, чем годом ранее. Объем продаж автомобилей Alfa Romeo за тот же период вырос на 11% и составил 4428 ед. авто. Лидером среди иномарок остается Volkswagen , который продал в стране 14 397 авто (+29%) и увеличил свою рыночную долю до 8,4%. Продажи Renault в Италии возросли на 0,6% и составили 12 291 ед. авто. Показатели реализации у марки Ford выросли здесь на 7% и составили 11 864 ед.

В России, как ранее сообщал «Автостат Инфо» со ссылкой на данные АЕБ, продажи легковых автомобилей в апреле 2018 года выросли на 17,6% в годовом сравнении и достигли отметки в 152 425 ед. авто.