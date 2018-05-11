Nissan прекращает продажи дизельных автомобилей на европейском авторынке

Официальные представители японского автобренда сообщают, что автокомпания планирует прекратить поставки своих автомоделей с дизельным силовым агрегатом для европейских автосалонов.

Такое решение нельзя назвать скоропалительных. Ведь европейский авторынок постепенно уходит от использования автотранспорта на традиционном топливе.

Теперь быть обладателем дизельного автомобиля в Европе становится не выгодно. Это и высокие налоги, и грядущий полный запрет на эксплуатацию таких автомобилей.

Хороший толчек к отказу от автомобилей с ДВС дал т.н. «дизельгейт» 2015 года. Тогда европейцы получили серьезный стресс от казалось бы надежных и именитых автобрендов. Теперь вот «дуют на воду», однажды получив ожог.

Nissan не станет пионером в обсуждаемом деле.