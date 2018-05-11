Какие кроссоверы и внедорожники помогли российским дилерам заработать 

Аналитики «Автостат Инфо», изучив рынок новых SUV в первом квартале 2018 года, составили рейтинг кроссоверов и внедорожников, с продажи которых была получена наибольшая выручка. Так, самым доходным SUV в анализируемый период стал «Hyundai Creta». С января по март 2018 года российские автомобилисты приобрели 15 227 таких машин на общую сумму 16 млрд рублей.
Второе место в рейтинге доходности сегмента SUV занимает «Volkswagen Tiguan». В первом квартале текущего года обладателями этого кроссовера стали 6 666 россиян. На продаже такого количества машин дилеры смогли заработать11,68 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров «Toyota RAV4» с показателем 6 262 проданных авто. Выручка от реализации этой модели составила 11,57 млрд рублей.
В первую пятерку также вошли «KIA Sportage» (6 463 авто и 9,66 млрд рублей выручки) и «Toyota Land Cruiser» (3 275 машин и 9,5 млрд рублей). Замыкают ТОП самых доходных моделей сегмента SUV «Nissan X-Trail» (продано 4 960 внедорожников на 7,94 млрд рублей), «Renault Kaptur» (6 210 машин на 7,61 млрд рублей), «Mazda CX-5» (4 398 авто на 7,5 млрд рублей), «Renault Duster» (8 637 внедорожников на 7,45 млрд рублей) и «Mitsubishi Outlander» (4 308 авто на 7,11 млрд рублей).
Всего, по данным аналитиков, за первые три месяца 2018 года россияне приобрели автомобилей сегмента SUV на сумму 258,2 млрд рублей.