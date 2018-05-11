Какие кроссоверы и внедорожники помогли российским дилерам заработать

Аналитики «Автостат Инфо», изучив рынок новых SUV в первом квартале 2018 года, составили рейтинг кроссоверов и внедорожников, с продажи которых была получена наибольшая выручка. Так, самым доходным SUV в анализируемый период стал « Hyundai Creta». С января по март 2018 года российские автомобилисты приобрели 15 227 таких машин на общую сумму 16 млрд рублей.

Второе место в рейтинге доходности сегмента SUV занимает « Volkswagen Tiguan». В первом квартале текущего года обладателями этого кроссовера стали 6 666 россиян. На продаже такого количества машин дилеры смогли заработать11,68 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров « Toyota RAV4» с показателем 6 262 проданных авто. Выручка от реализации этой модели составила 11,57 млрд рублей.

Всего, по данным аналитиков, за первые три месяца 2018 года россияне приобрели автомобилей сегмента SUV на сумму 258,2 млрд рублей.