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Все, что мы знаем про Audi Q8
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Все, что мы знаем про Audi Q8 

Car-Mania 1 час назад
Фото: motor1.com
Скоро, очень скоро Audi представит новый кроссовер Q8, который расположится выше модели Q7. Он будет намного роскошнее. Автомобиль покажут через месяц в Шанхае. И мы собрали все, что знаем о новинке.
Начнем с того, что это будет первый внедорожник-купе в линейке Audi. Построят его на платформе Lamborghini Urus, Bentley Bentayga и Q7. Кое-какие решения модель позаимствует у соседок по концерну. Мы думаем, что в салоне появится 12,3-дюймовый дисплей Audi Cockpit с сенсорным управлением.
Другой технологией, которую получит Q8, по слухам, станет гибридная трансмиссия E-Tron, объединяющая 3,0-литровый двигатель TFSI с электродвигателем и литиево-ионным аккумулятором емкостью 17,9 киловатт-часов, мощностью 438 лошадиных сил и крутящим моментом 700 ньютон-метров.
Распределением мощности займется автоматическая восьмиступенчатая коробка передач, а распределять поток мощности на колеса будет система полного привода quattro. Весьма вероятно, что до 100 км/ч Audi Q8 будет разгоняться примерно за 5,4 секунды, а пробег на электротяге будет более 50 км.
Весьма вероятен выход версии RS, которая получит 4.0-литровый V8 битурбо. Его мощность 650 л.с., а крутящий момент 850 Нм.
О ценах говорить пока рано, но, скорее всего, начальная комплектация будет стартовать примерно от $50 тыс. В продажу новый Audi Q8 выйдет или в конце 2018 или в начале 2019 года.
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