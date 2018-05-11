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Ford кардинально меняет свою стратегию
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Ford кардинально меняет свою стратегию 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
По словам представителей Ford, упор на рынки сбыта перейдет в Европу и Южную Америку.
На заводах компании в США будут в большинстве своем собирать пикапы и внедорожники. Исключение сделают только для представителей Mustang и новинки Ford Active.
В своих подразделениях за пределами США Ford планирует улучшить финансовый результат, сократив затраты на производство. Впрочем, пока непонятно, за счет каких регионов и направлений ожидаются глобальные изменения.
Если говорить о Европе, есть предположение о том, что ее покинут представители Ford Mondeo. В то же время Fusion сохранит свои позиции.
Разительно отличаются финансовые результаты между операциями Ford на европейском континенте и США. Если прибыль в Европе составила 234 миллиона, то за океаном — 7 с половиной миллиарда.
Отдельное беспокойство y Ford вызывает британское направление. Из-за колебаний курса фунта компания не досчиталась прибыли в 600 миллионов $.
Также не оправдал себя в финансовом плане запуск в Европе нового поколения Ford Fiesta. Аналитики называют данный факт одной из причин низкой прибыли автогиганта.
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