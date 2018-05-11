Hyundai обновила семейство «бюджетников» HB20

У компактов корейской марки освежили дизайн экстерьера. Также модели получили новое оборудование.

Пятидверный хэтчбек HB20 разработан специально для Бразилии, там он дебютировал в 2012 году. В 2013-м к стандартной «пятидверке» присоединились кросс-хэтч HB20X и седан HB20S, а в 2016-м семейство пополнилось «оспортивленным» хэтчбеком HB20 R Spec. Все модификации производят в Бразилии, только там их и продают. Теперь же на местный рынок выходят компакты 2019 модельного года.

Седан и обычный хэтч (за исключением версии Turbo) обзавелись новой радиаторной решеткой, которая этим машинам досталась от «спортивного» HB20 R Spec. При этом у «заряженного» хэтчбека решетка и 15-дюймовые диски теперь выполнены в черном цвете — ранее такое решение применялось только на спецверсии R Spec Limited. Стандартная «пятидверка» еще получила затемненные задние фонари. Дизайн псевдокросса HB20X менять не стали — он все так же щеголяет решеткой с горизонтальными хромированными плашками. Зато «кроссу» достались новые 16-дюймовые диски.

Интерьер у всех моделей также практически не изменился, разве что во всех версиях, кроме базовой, добавлена панель приборов Supervision Cluster Sport с небольшим экраном между «колодцами» (ранее такая «приборка была доступна только для некоторых комплектаций). Плюс у мультимедиа-системы появился ТВ-тюнер.

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По материалам: www.kolesa.ru