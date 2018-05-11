Ещё
Бестселлеры вторичного авторынка среди иномарок
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бестселлеры вторичного авторынка среди иномарок 

«Автостат Инфо» 1 час назад
Аналитики «Автостат Инфо» составили список иномарок с самыми высокими продажами на вторичном авторынке в первом квартале этого года. Расстановка сил в этом сегменте заметно не изменилась.
Бестселлером среди иномарок с пробегом, как показало исследование, остается Ford Focus. С января по март этого года перепродажи этой модели выросли незначительно, на 0,1%, и составили 28 330 ед. Второе место среди иномарок с пробегом удерживает Toyota Corolla, показатели перепродажи этой модели сократились в отчетный период на 5% до 22 932 ед. авто. На третьем месте остается Hyundai Solaris. Спрос на подержанные «Солярисы» вырос в отчетный квартал на 23%, а перепродажи модели достигли отметки в 18 826 ед. Четвертое и пятое места в рейтинге среди иномарок принадлежат соответственно Toyota Camry (16 403 ед., -0,5%) и KIA Rio (16 238 авто, +25,5%).
ТОП-10 бестселлеров рынка иномарок с пробегом в первом квартале 2018 года составили также:
Renault Logan — 16 099 шт. (+7%),
Chevrolet NIVA — 15 906 ед. (+3,2%),
Opel Astra — 13 030 авто (-2%),
Daewoo Nexia — 13 015 машин (-6%),
Mitsubishi Lancer — 11 155 ед. (-4%).
За январь-март текущего года российские покупатели приобрели 777 207 иномарок с пробегом, что на 0,4% больше продаж прошлого года (774 354 авто).
«Автостат Инфо»: последние новости
АЕБ: рост автомобильного рынка РФ в апреле составил 17,6% Какие кроссоверы и внедорожники сделали «кассу» в первом квартале В апреле российские продажи KIA выросли на 22%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине50
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина6
Для чего нужны номера без триколора
Крыса вылезла на капот во время движения авто7
Mitsubishi подняла цены на свои автомобили в России
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
00:13
Крыса вылезла на капот во время движения авто
Автоновости
00:51
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине
Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
04:14
Lexus RC F показал свою скорость
Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение