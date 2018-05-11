Бестселлеры вторичного авторынка среди иномарок

Аналитики «Автостат Инфо» составили список иномарок с самыми высокими продажами на вторичном авторынке в первом квартале этого года. Расстановка сил в этом сегменте заметно не изменилась.

Бестселлером среди иномарок с пробегом, как показало исследование, остается Ford Focus . С января по март этого года перепродажи этой модели выросли незначительно, на 0,1%, и составили 28 330 ед. Второе место среди иномарок с пробегом удерживает Toyota Corolla, показатели перепродажи этой модели сократились в отчетный период на 5% до 22 932 ед. авто. На третьем месте остается Hyundai Solaris. Спрос на подержанные «Солярисы» вырос в отчетный квартал на 23%, а перепродажи модели достигли отметки в 18 826 ед. Четвертое и пятое места в рейтинге среди иномарок принадлежат соответственно Toyota Camry (16 403 ед., -0,5%) и KIA Rio (16 238 авто, +25,5%).

ТОП-10 бестселлеров рынка иномарок с пробегом в первом квартале 2018 года составили также:

Chevrolet NIVA — 15 906 ед. (+3,2%),

За январь-март текущего года российские покупатели приобрели 777 207 иномарок с пробегом, что на 0,4% больше продаж прошлого года (774 354 авто).