Представлена новая версия Mercedes-AMG GT Roadster

Официальные представители немецкого бренда сообщили о том, что в скором времени на рынок поступит новая версия Mercedes-AMG GT Roadster.

Под капотом у автомобиля будет стоять четырёхлитровый мотор с технологией двойного турбонаддува. Силовой агрегат способен развивать пятьсот двадцать две лошадиные силы мощности и до первой сотни разгоняется менее, чем за четыре секунды. В паре с этим мотором будет работать коробка передач автоматического типа на семь ступеней. Особенностью заднеприводного автомобиля стала адаптивная подвеска, а также дифференциал с электронной блокировкой.

Перед разработчиками стояла достаточно сложная задача: им нужно было снизить массу автомобиля, в котором и без того не было ничего лишнего. Однако, немецкие инженеры всё-таки нашли решение и выполнили складную крышу из мягкого трёхслойного материала. В итоге вес модели составил одну тысячу шестьсот двадцать пять килограмм. Максимальная скорость движения составляет триста восемь километров в час.