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Lexus представил лимитированную версию RX Crafted
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Lexus представил лимитированную версию RX Crafted 

Auto.Today 40 минут назад
Фото: Auto.Today
Пятиместный Lexus RX получает специальную версию под названием Crafted, ограниченную 300 экземплярами.
Дополнительные варианты Lexus RX доступны в комплектации Luxury и сразу с тремя различными двигателями. В зависимости от версии (RX 300 Turbo, RX 350 V6 или RX 450h) варьируется цена автомобиля. Все модели поставляются с черными акцентами на решетке радиатора, противотуманными фарами и 20-дюймовыми колесными дисками, выполненными в черном цвете.
В перечень стандартного оборудования входит 12,3-дюймовая информационно-развлекательная система, аудиосистема Mark Levinson, передние сидения с обогревом и функцией вентиляции, кожаная отделка, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфонов, Bluetooth, USB и AUX-порты и, конечно же, система доступа без ключа.
Системы помощи водителю не являются исключением. Новый Lexus RX Crafted поставляется с пакетом безопасности Lexus +, включающим аварийное экстренное торможение с функцией обнаружения пешеходов, мониторинг слепых зон, замеру заднего вида, адаптивный круиз-контроль, светодиодные фары и чувствительные к дождю дворники.
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