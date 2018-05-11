Опубликованы первые фото салона седана «Кортеж»

Первые «живые» снимки интерьера седана Auris Senat появились в Сети. Автомобиль, входящий в проект «Кортеж», показался публике 7 мая, во время инаугурации президента России. Фотографии салона машины опубликовал RCI News во «ВКонтакте».

Представленный широкой публике дизайн интерьера идентичен с эскизами, ранее попавшими в распоряжение СМИ.

Источник фото: «ВКонтакте»

Салоны автомобиля «Кортежа», уточнил сайт «Вести.ru», выполнены в трех вариантах. Первый — это классический черный со вставками из розового дерева. Второй исполнен в белом цвете с элементами оливкового дерева, третий — в коричневом, из дерева этимое.

Дизайном также предусмотрено сочетание кожи Nappa, алькантры и ворсистых ковров.

Источник фото: «ВКонтакте»

Торпедо у Auris Senat массивная и оснащена общим козырьком для цифровой комбинации приборов и дисплея медиасистемы.

На центральном тоннеле разместился селектор АКПП. Решение, выбранное для руля, напоминает стиль S-Class. Аналогично выглядят в этом плане панель приборов лимузина Senat Limousine, микроавтобуса и внедорожника, входящих в проект «Кортеж».

Мощность силовой установки у президентского лимузина составляет 598 лошадиных сил. Она гибридного типа и создавалась в кооперации с Porsche Engineering. На машине установлен бензиновый двигатель объемом 4,4 литра, электродвигатель и высоковольтная батарея. Все они работают в паре с 9-ступенчатым автоматом КАТЕ российского производства.

Тем временем производитель лимузина «Кортеж» заявил, что фотографии салона устаревшие и сделаны на первоначальных этапах разработки машин проекта.

По словам пресс-секретаря ФГУП НАМИ Андрея Гармая, которого процитировал сайт телеканала «Звезда» , снимки «не имеют никакого отношения к реальной машине».

Ранее о «начинке» президентского лимузина рассказал специалист по автомобилям Вячеслав Субботин. Внутри семиметрового авто есть бронекапсула, которая способна противостоять не только стрелковому оружию, но и минам.