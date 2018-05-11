Автопапарацци засняли KIA Telluride на дорожных тестах

Автошпионы в очередной раз засняли на тестах корейский внедорожник KIA Telluride.

Машина как и раньше покрыта плотным камуфляжем. Однако автоэксперты рассмотрели в тестируемой автомодели большую вероятность того, что она будет почти что в точности повторять представленный ранее концепт-кар.

Про автоновинку достоверной информации пока что не поступало. Известно только, что машина увидит свет не ранее конца этого либо начала следующего года.

По силовой части автоновинка будет вероятно оснащаться гибридным силовым агрегатом, в составе которого имеется 3,5-литровый бензиновый мотор на 270 л.с. и электрический на 130 л.с.

Однако есть мнение, что первые автомобили выпустят с 3,3-литровым агрегатом на 365 л.с. и восьмиступенчатой коробкой-автоматом.

В настоящее время испытания проходит восьмиместная версия нового внедорожника. Однако автоэксперты не исключают возможность появления и семиместного исполнения.