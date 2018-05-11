В мае стали дороже автомодели линейки Mitsubishi 

Такое мнение высказали автоаналитики «Автостата», после очередного мониторинга цен на автотранспорт, представленный на авторынке РФ.
Более остальных обсуждаемый неприятный факт затронул автомодель Pajero Sport. Ее прайс подрос на 30-32000 рублей и новая актуальная стоимость обсуждаемой автомодели стартует от 2279000 рублей за модификацию Invite.
А за модификацию Ultimate, которая является самой дорогой в линейке теперь нужно платить от 2932000 рублей.
Другие автомодели японского автобренда: ASX, Outlander, а также L200 (пикап) подорожали незначительно, прибавив к цене в среднем около 3000 рублей.
Примечательно, что это уже другое подорожание для указанных автомоделей в текущем году. Причем предыдущее изменение стоимости было совсем недавно — в апреле.
В целом на российском авторынке машины от Mitsubishi пользуются спросом. Так, с января по апрель было реализовано 13263 автомобиля, что в 2,4 раза превосходит прошлогодние показатели.