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В мае стали дороже автомодели линейки Mitsubishi
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В мае стали дороже автомодели линейки Mitsubishi 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Такое мнение высказали автоаналитики «Автостата», после очередного мониторинга цен на автотранспорт, представленный на авторынке РФ.
Более остальных обсуждаемый неприятный факт затронул автомодель Pajero Sport. Ее прайс подрос на 30-32000 рублей и новая актуальная стоимость обсуждаемой автомодели стартует от 2279000 рублей за модификацию Invite.
А за модификацию Ultimate, которая является самой дорогой в линейке теперь нужно платить от 2932000 рублей.
Другие автомодели японского автобренда: ASX, Outlander, а также L200 (пикап) подорожали незначительно, прибавив к цене в среднем около 3000 рублей.
Примечательно, что это уже другое подорожание для указанных автомоделей в текущем году. Причем предыдущее изменение стоимости было совсем недавно — в апреле.
В целом на российском авторынке машины от Mitsubishi пользуются спросом. Так, с января по апрель было реализовано 13263 автомобиля, что в 2,4 раза превосходит прошлогодние показатели.
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