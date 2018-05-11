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Суперкары Lamborghini отозвали из-за наклейки
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Суперкары Lamborghini отозвали из-за наклейки 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Выяснилось, что в суперкарах, выпущенных ограниченной серией из 40 машин к столетию со дня рождения основателя компании Ферруччо Ламборгини, перепутали наклейки. В результате на стикере, размещенном в салоне, указана неверная снаряженная масса автомобиля. В надзорном ведомстве NHTSA посчитали, что из-за ошибки владельцы могут перегрузить свое авто, что приведет к дефектам шин и подвески.
Правильная снаряженная масса автомобилей составляет 2 050 кг для купе и 2 100 кг — для родстеров.
Напомним, весной 2017 года до России докатился мировой отзыв Lamborghini Aventador (Coupе и Roadster), Veneno (Coupe и Roadster), а также Aventador J, которые были реализованы в период с 2012 года.
Причиной стало возможное смешение топливных паров и горячих газов во время движения. В случае установки неутвержденной выхлопной системой, суперкар может загореться. В результате в ремонт отправили 42 машины, проданные на российском рынке.
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