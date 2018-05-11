Ещё
Dodge выпустил тизер нового Charger SRT Hellcat
Далее:
Читайте также:
Ещё

Dodge выпустил тизер нового Charger SRT Hellcat 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Вскоре после того, как Dodge показал потребителю Challenger SRT Hellcat 2019 модельного года, американский производитель решил повторить это же действие с новым Charger SRT Hellcat и представить тизерное изображение автомобиля.
При рассмотрении опубликованного снимка Charger SRT Hellcat в первую очередь внимание притягивает пересмотренная решетка радиатора. Далее взгляд переходит на один воздухозаборник, расположенный с левой стороны. Очевидно, что аналогичный элемент будут присутствовать и с другой стороны модели, непредставленной на фотографии.
Последние отчеты указывают, что новый Dodge Charger SRT Hellcat действительно может стать немного мощнее уходящей модели. Достоверные источники говорят о модернизации 6,2-литрового двигателя с наддувом Hemi V8, отдача которого возрастет с 707 до 725 лошадиных сил, и этого будет более чем достаточно, чтобы удовлетворить клиентов Dodge. Отмечается, дополнительная информация о транспортном средстве будет доступна ближе к лету.
Auto.Today: последние новости
Компания UPS представляет новые электрические грузовики BMW представил высокопроизводительный M2 Competition Китай рассматривает сокращение пошлин на импорт автомобилей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лимузин Путина показали изнутри29
«Кузов, коврики, без порогов»: Rolls-Royсe представил «дачника»23
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина6
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине50
Для чего нужны номера без триколора
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
00:13
Крыса вылезла на капот во время движения авто
Автоновости
00:51
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине
Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
04:14
Lexus RC F показал свою скорость
Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение