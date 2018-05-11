Dodge выпустил тизер нового Charger SRT Hellcat 

Вскоре после того, как Dodge показал потребителю Challenger SRT Hellcat 2019 модельного года, американский производитель решил повторить это же действие с новым Charger SRT Hellcat и представить тизерное изображение автомобиля.
При рассмотрении опубликованного снимка Charger SRT Hellcat в первую очередь внимание притягивает пересмотренная решетка радиатора. Далее взгляд переходит на один воздухозаборник, расположенный с левой стороны. Очевидно, что аналогичный элемент будут присутствовать и с другой стороны модели, непредставленной на фотографии.
Последние отчеты указывают, что новый Dodge Charger SRT Hellcat действительно может стать немного мощнее уходящей модели. Достоверные источники говорят о модернизации 6,2-литрового двигателя с наддувом Hemi V8, отдача которого возрастет с 707 до 725 лошадиных сил, и этого будет более чем достаточно, чтобы удовлетворить клиентов Dodge. Отмечается, дополнительная информация о транспортном средстве будет доступна ближе к лету.