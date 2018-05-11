Dodge выпустил тизер нового Charger SRT Hellcat

Вскоре после того, как Dodge показал потребителю Challenger SRT Hellcat 2019 модельного года, американский производитель решил повторить это же действие с новым Charger SRT Hellcat и представить тизерное изображение автомобиля.

При рассмотрении опубликованного снимка Charger SRT Hellcat в первую очередь внимание притягивает пересмотренная решетка радиатора. Далее взгляд переходит на один воздухозаборник, расположенный с левой стороны. Очевидно, что аналогичный элемент будут присутствовать и с другой стороны модели, непредставленной на фотографии.