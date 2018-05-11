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Lexus RX Crafted Limited Edition: такой доступен не всем, а только австралийцам
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Lexus RX Crafted Limited Edition: такой доступен не всем, а только австралийцам 

Car.ru 51 минуту назад
Фото: Car.ru
RX нового поколения получил особую версию Crafted Limited Edition.
Lexus RX Crafted Limited Edition — особая версия, тираж которой ограничен 300 экземплярами. Машины такие идут только в самой богатой комплектации — Luxury. Что касается модификаций, то Lexus RX Crafted Limited Edition может быть: RX 300 Turbo, RX 350 V6 и гибридом RX 450h.
Ценник начинается с отметки в 81 351 австралийских долларов. Автомобиль отличают чёрными акценты на радиаторной решётке, вокруг противотуманных фар. Тёмные тут и зеркала заднего вида. Колёса 20-дюймовые? Тоже такие же мрачные по цвету.
В салоне всё невероятно пропитано роскошью. 12,3-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, аудиокомплекс Mark Levinson, люк — вот настолько всё богато. Другие премиальные вещи: кожаную отделку, подогрев и вентиляцию передних кресел, двухзонный климат-контроль, беспроводное зарядное устройство, Bluetooth, USB и AUX-порты, систему бесключевого доступа.
Представленный Lexus RX Crafted Limited Edition оснащён целым комплексом систем безопасности — Lexus Safety System +. Сюда входит много всего полезного. Например? Смотрите: автономное аварийное торможение, система обнаружения пешеходов. Кроме того, внедорожник получает функцию мониторинга за «слепыми» зонами, камеру заднего вида, активный круиз-контроль.
Единственной опцией, предусмотренной японским автопроизводителем, является особый колер, в который можно позволить окрасить кузов. Доплатить за него придётся $ 1 500. Австралийских долларов.
Подводя итоги, официальные ценники приводим:
Lexus RX 300 — AUD $ 81 351  Lexus RX 350 — AUD $ 88 521  Lexus RX 450h — AUD $ 97 260
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