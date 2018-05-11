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Появились рендеры обновленного Porsche Macan
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Появились рендеры обновленного Porsche Macan 

Авторамблер 33 минуты назад
Фото: Авторамблер
Рендеры Macan 2019 модельного года опубликовало издание Motor1 — кроссовер нарисовали на основе шпионских фотографий, сделанных во время дорожных испытаний. Судя по всему, радикальных изменений в дизайне экстерьера не предвидится. Исключением может стать появление светодиодной полосы на корме автомобиля, которая соединит задние фонари по примеру последних Panamera и Cayenne.
Больше трансформаций произойдет в салоне автомобиля. В частности, на центральной консоли появится внушительных размеров сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Из-за этого центральные воздушные дефлекторы спустили ниже.
Что касается изменений в технической части, то, по данным издания, Macan может обзавестись дизельным двигателем от Audi. Каким именно — не уточняется.
Премьера обновленного Porsche Macan, с большой долей вероятности, состоится на Парижском автосалоне осенью 2018 года.
Нынешняя модель кроссовера доступна в России в пяти версиях, цены стартуют от 3,5 млн рублей.
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