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Первые фото салона седан «Кортеж»
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Первые фото салона седан «Кортеж» 

Car.ru 15 минут назад
Фото: Car.ru
Дебют проекта «Кортеж» состоялся 7 мая на инаугурации В. В. Путина, только сейчас были рассекречены первые фото салона седана.
Интерьер салона на фото совпадает с ранее представленными эскизами Аурис Сенат, которые были опубликованы в сети не за долго до инаугурации. Седан выпускается в 3-х интерьерных решениях салона, это черный с розовым деревом, белый с оливковым деревом и коричневое дерево. Руль исполнен в стиле S-класса.
Водитель будет иметь возможность выбрать цвет подсветки приборной панели, на которой выводится все сервисная информация. Для пассажиров предусмотрены встроенные мониторы.
Седан получил электродвигатель в 4,4 литра, мощностью в 598 л.с.
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