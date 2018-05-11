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Маленький бюджетный Hyundai оснастили телевизором
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Маленький бюджетный Hyundai оснастили телевизором 

Motor.ru 16 минут назад
Фото: Motor.ru
Бразильский офис Hyundai обновил семейство бюджетных моделей HB20. Основное изменение — это появление цифрового ТВ-тюнера в мультимедийной системе BlueMedia, которую можно за доплату заказать даже для базовой версии. Появление новой опции приурочили к предстоящему чемпионату мира по футболу.
Длительный тест Hyundai Solaris: [часть первая] (https://motor.ru/testdrives/solarisp1.htm) и [вторая] (https://motor.ru/testdrives/blizhektelu.htm)
В линейку HB20, созданную на платформе Solaris первого поколения, входит пятидверный хэтчбек, его кросс-версия и седан. Модели созданы для бразильского рынка, но экспортируются в несколько других стран Южной Америки. После обновления у HB20, помимо телевизора, появилась новая решетка радиатора, колесные диски и другая приборная панель.
Базовые версии Hyundai HB20 оснащаются трехцилиндровым двигателем объемом один литр (80 сил), старшие — его турбированным вариантом мощностью 105 лошадиных сил. Помимо этого, для моделей доступен 1,6-литровый атмосферник, работающий в паре с «механикой» или «автоматом».
По итогам 2017 года Hyundai занимает пятое место на бразильском рынке. За прошедший год объем продаж составил 201 973 автомобиля и вырос на 2,1 процента по стравнению с 2016-м. Всего в 2017-м было реализовано 138 тысяч HB20.
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