Официально представлен Porsche 911 GT3 R для трека

Трековая модель основана на дорожном варианте Porsche 991 GT3 RS и имеет аналогичный двигатель. Под капотом у новинки — четырехлитровый мотор, работающий в паре с шестиступенчатой трансмиссией. Агрегат без наддува способен выдавать 542 л.с.

Совсем недавно 911 GT3 R заметили на дорожных тестах на трассе Монса в Италии. Теперь же трековый суперкар показали официально. По сравнению с дорожной версией у гоночной улучшена аэродинамика, снижен вес, увеличена ширина передних колес и модернизирована тормозная система. Также на трековом «Порше» появилась подвеска двойного поперечного рычага — собственная разработка компании.

Конструкторы поработали и над безопасностью модели. Водителя в случае ДТП превосходно защищает «обтекающее» сиденье с шеститочечными ремнями безопасности. Для смягчения бокового удара двери изготовлены из специального сплава с использованием кевларового волокна и пены.

В автомобиле появилась система кондиционирования, что ранее не было доступным для трековых «Порше».

Уже известна цена модели — 459 000 Евро. Сразу после официальной премьеры стартовал прием заказов на 2019 год.