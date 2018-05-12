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Porsche показала новый трековый спорткар 911 GT3 R
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Porsche показала новый трековый спорткар 911 GT3 R 

Daily-Motor 46 минут назад
Фото: Daily-Motor
Porsche показала новый трековый спорткар 911 GT3 RНа официальном канале компании Porsche в видеохостинге Youtube опубликовано видео, демонстрирующее гоночную версию спортивного автомобиля 911 GT3 RS.
Новинка разработана на основе кузова дорожной модели, однако отличается от дорожного спорткара за счет увеличенной ширины, а также наличия углепластиковых кузовных панелей и лобового стекла из поликарбоната.
Приводит в движение новый Porsche 911 GT3 R 4-литровый 6-цилиндровый турбированный двигатель с отдачей в 550 лошадиных сил. Связку мотору составляет 6-диапазонная секвентальная трансмиссия и сцепление с электро-гидравлическим приводом.
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