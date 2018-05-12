Porsche показала новый трековый спорткар 911 GT3 R

Porsche показала новый трековый спорткар 911 GT3 RНа официальном канале компании Porsche в видеохостинге Youtube опубликовано видео, демонстрирующее гоночную версию спортивного автомобиля 911 GT3 RS.

Новинка разработана на основе кузова дорожной модели, однако отличается от дорожного спорткара за счет увеличенной ширины, а также наличия углепластиковых кузовных панелей и лобового стекла из поликарбоната.